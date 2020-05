New Articles

17. mai klokka 13 er det lagt opp til at heile det norske folk skal stemme i med "Ja, vi elsker".

Versa som skal framførast er det første verset, eit vers som dei aller fleste bør kunne utanboks, og så det sjuande og åttande verset.

Når det gjeld dei to siste er det kanskje nokon som er litt meir usikre på teksten.

Som ein aldri så liten lesarsørvis på nasjonaldagen legg vi her ut dei tre aktuelle versa, klar til bruk når klokka passerer 13.

Då er det berre å leite fram mobilen, gå inn på vikebladet.no og klikke på denne artikkelen, reinske strupen og synge av full hals.

Lukke til!





Ja, vi elsker dette landet,

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.

Elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

og den saganatt som senker

drømme på vår jord.

og den saganatt som senker,

senker drømme på vår jord.

Norske mann i hus og hytte,

takk din store Gud!

Landet ville han beskytte,

skjønt det mørkt så ud.

Alt hvad fedrene har kjempet,

mødrene har grett,

har den Herre stille lempet,

så vi vant vår rett

har den Herre stille lempet,

så vi vant, vi vant vår rett

Ja, vi elsker dette landet,

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet,

med de tusen hjem.

Og som fedres kamp har hevet[

det av nød til seir,

også vi, når det blir krevet,

for dets fred slår leir

også vi, når det blir krevet,

for dets fred, dets fred slår leir