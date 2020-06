Ulsteinbadet held stengt til 1. august

New Articles

Styresmaktene har bestemt at både treningssenter, badeland og symjehallar kan gjenopnast frå måndag 15. juni dersom drifta kan gjennomførast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte. Det er utarbeidd bransjestandardar for smittevern i samarbeid med Folkehelseinstituttet ved slike anlegg.

Ved Ulsteinbadet på Ulstein Arena vil det vere stengt fram til 1. august.

- Laurdag 1. august opnar vi att. Akkurat no er bassenget tømt for vatn på grunn av at vi held på å montere ei ekstra sklie i badebassenget, fortel kultursjef Leif Ringstad. I tillegg til den nye sklia skal Ulsteinbadet også utvide med to nye bad utandørs.

- Det eine vert ein jacuzzi med plass til åtte til ti personar og det andre vert ein kaldkulp. Eg trur det kan verte litt av ei oppleving å nyte eit bad under open himmel, til dømes medan snøen lavar ned, seier Ringstad.

Tilkomsten til dei to badeinstallasjonane utandørs vert avstengt med unntak for gjestane ved Ulsteinbadet.