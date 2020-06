Trafikkulukke mellom Garnes og Kvalnestunnelen

New Articles

Måndag rykte naudetatane ut til ei trafikkulukke på fylkesveg 61. Ifølgje politiet var ulukka i nærleiken av Kvalnestunnelen. Vikebladet Vestposten har fått tips om at ulukka har skjedd nærare Garnes enn tunnelen.

Vegen er stengt som følgje av ulukka.

Har du tips eller opplysningar? Send til redaksjon@vikebladet.no

110-sentralen melder at det er fleire bilar involvert i ulukka. I ei oppdatering stadfestar politiet at det har vore ei møteulukke der tre bilar er involvert. Det var ein person i kvar av bilane, men så langt veit ein ikkje skadeomfanget på desse. Politiet melder at det vil vere ein del trafikale utfordringar på staden i tida framover.

Det er lange køar på begge sider av ulukka.

I ei oppdatering frå politiet går det fram at to av bilførarane blir frakta til sjukehus med ambulansehelikopter. Dei melder også at undersøkingane på staden vil halde på ei god stund framover. Det blir difor jobba med å dirigere om trafikken.

Over i feil felt

Vikebladet Vestposten har snakka med ein bilist som kom til staden like etter ulukka. Han fortel at ein bil som kom køyrande i retning Ulsteinvik kom over i feil køyrefelt. Føraren av den første møtande bilen klarte så vidt å svinge unna, men hamna i grøfta på andre sida av vegen. Bilen som køyrde i retning Ulsteinvik trefte i staden den neste bilen midt i fronten. Førarane av desse bilane vart sende til sjukehus med luftambulanse. Det er framleis usikkert omfang av skadane på dei to som vart sende til sjukehus.

Kaos over Fjelle

Ein tipsar har kontakta Vikebladet Vestposten og åtvara bilistar om å køyre over Fjelle. Grunna stor trafikk er det kaotiske tilstandar på denne strekninga. Vegvesenet melder også at det er trafikale problem på denne strekninga og melder at alternativ omkøyring vil vere på E39 om Ørsta og Sula. Bilistar som ikkje må køyre no blir råda til å vente.

Blir oppdatert.