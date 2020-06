New Articles

Måndag ettermiddag melder politiet at det har vore ei trafikkulukke ved Kvalnestunnelen.

I den første meldinga går det fram at naudetatane rykkjer ut til ulukka, men at ein ikkje veit omfanget av ulukka på noverande tidspunkt.

Ulukka har skjedd på Garnes-sida av tunnelen. Vegen er stengt som følgje av ulukka.

110-sentralen melder at det er fleire bilar involvert i ulukka. I ei oppdatering stadfestar politiet at det har vore ei møteulukke der tre bilar er involvert. Det var ein person i kvar av bilane, men så langt veit ein ikkje skadeomfanget på desse. Politiet melder at det vil vere ein del trafikale utfordringar på staden i tida framover.

Blir oppdatert.