Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) vitjar Hareid komande tysdag.

Her skal han mellom anna få sjå nærare på det nye biblioteket som er under bygging som ein del av Helsehuset. Det vil verte møte med biblioteksjef Anne Vasstrand i dette høvet.

Deretter går turen vidare til eit ann prosjekt som er under oppføring, nemleg Hjørungavåg vikingpark på Leira. Her vert det også møte med lokale representantar for vikingparken.

Statsrådbesøket startar med lunsj på Ishavsmuseet Aarvak i Brandal.