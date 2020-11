New Articles

Smittevernet sette sitt preg på Musikklaget Ulf sin konsert i Ulstein kyrkje laurdagskvelden. For å sikre ei trygg gjennomføring av konserten i tråd med dei gjeldane smittevernreglane, var store delar av kyrkjebenkane fjerna for å gi musikklaget nok armslag. Tiltaka hindra likevel ikkje tonane i å nå fram til dei femti som fekk vere publikum og dei som fekk med seg konserten via sosiale medium.