– Honnør til FrP for viktige gjennomslag for den maritime klynga

– No ser Statsbudsjettet mykje betre ut. Regjeringa har lytta til Frp og næringa og legg no fram eit vesentleg betre statsbudsjett for 2021, seier dagleg leder i Maritim Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.

– FrP har kjempa for den maritime næringa, og fått gjennomslag for fleire tiltak som Maritimt Forum har etterlyst. Nettolønnsordninga har igjen blitt betre og dei har fått på plass nokre aktivitetsskapande tiltak. Derfor er vi rimeleg tilfreds med Statsbudsjettet for 2021, seier Ingjerd i ei pressemelding.

Maritimt Forum Nordvest syner til at det i budsjettavtalen mellom FrP og regjeringa ligg ei utviding av ordninga for kondemnering av skip i nærskipsfarten til også å gjelde offshorefartøy. Det er sett av 150 mill. kroner til ei slik ordning. Budsjettavtalen inneber også ei utviding av byggelånsordninga i GIEK.

– Desse aktivitetsskapande tiltaka er vi sjølvsagt svært glade for. Samstundes saknar vi tiltak innanfor grøn skipsfart som gjer det freistande å bygge om og hybridisere fartøy. Dessutan ville bygging av fleire statlege fartøy gitt oppdrag til næringa, seier Ingjerd.

Stad skipstunnel

– FrP fekk også gjennomslag for at arbeidet med Stad skipstunnel skal vidareførast, og at det no endeleg kan gå mot ei realisering. Vi meiner at skipstunnelen vil føre til at vi får flytta meir gods frå veg til sjø. Det er veldig positivt, seier Ingjerd som vil gi honnør til FrP.

– FrP som har stått på og kjempa for viktige gjennomslag for den maritime klynga. Totalt sett vil dette gi næringa viktige og positive impulsar inn i 2021, seier den daglege leiaren i Maritimt Forum Nordvest.