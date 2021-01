New Articles

Fylkesveg 61 har vore stengt mellom Ulsteinvik og Hareid grunna ei trafikkulukke på Eidet sidan omlag klokka 16.30 fredag. Vegtrafikksentralen kunne klokka 23.26 melde om at vegen no er open att. Vegen vart stengt i samband med opprydding og tekniske undersøkjingar og mindre køyretøy vart i mellomtida omdirigert via den kommunale vegen som går parallelt med hovudvegen.