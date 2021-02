New Articles

– Nye elektriske ferjer har gjort oss til det mest miljøvennlege ferjeselskapet i verda, og elektrisitet utgjer no 40 prosent av energibruken vår, seier administrerande direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland i ei pressemelding i samband med at resultata for fjerde kvartal 2020 vart presenterte i dag.