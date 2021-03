New Articles

Medan Susanne Løset gjekk søndagstur i Fløstranda, vart ho ringt opp av radiostasjonen P4. Dei kunne fortelje at Ungdomsrådet i Hødd Handball, som ho er mentor for, hadde vunne Idrettsprisen på 50.000 kroner. Prisen går til idrettslag som gjer ein innsats for ungdom i lokalsamfunnet. Det er Norges Idrettsforbund, P4 og Norsk Tipping som deler ut prisen.