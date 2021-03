Framleis ukjend smittekjelde - potensielt alvorleg situasjon

New Articles

Delar av kriseleiinga i Volda kommune har hatt møte i søndag føremiddag.

- Det er ikkje meldt om fleire positive prøvesvar, men vi ventar svar på nærkontaktane i løpet av dagen. Husstandsmedlemane til nærkontaktane er i ventekarantene inntil svar på fyrste test er mottatt, heiter det i ei pressemelding frå Volda kommune.

Det tek noko tid før vi får svar på kva type mutant det er snakk om, men ut frå hurtigtest som er gjort i Molde er klarlagt at det anten er sørafrikansk eller brasiliansk mutasjon.

Kommuneoverlegen i Vanylven ber dei som tok bussen fra Lauvstad til Syvde kl 14.45 fredag den 12. mars om å teste seg.

Ukjend smittekjelde

- Vi har enno ikkje lykkast med å finne smittekjelda til dei to smittetilfella vi fekk meldt 12.03.21. Det betyr at vi har ein potensielt meir alvorleg situasjon med ukjend smitte, heiter det i pressemeldinga.

- Vi vil minne om at koronaviruset kan gi svært svake symptom, og at alle med nyoppståtte symptom må ha svært låg terskel for å teste seg. Dersom ein er smitta av koronavirus, vil ein kunne smitte vidare sjølv om ein kun har svake symptom, heiter det frå Volda kommune..

Symptom på koronavirus kan vere:

Sår hals

Hoste

Tett eller rennande nase

Hovudverk

Feber

Influensafølelse eller sjukdomsfølelse

Kroppsverk

Tungpust

Tap av smak- eller luktesans

FHI oppdaterte anbefalingane sine for testing av barn førre veke. Tidlegare kunne ein gjerne sjå an barn med lette symptom i 48 timar før ein testa dei. No er anbefalinga at barn med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast, i samråd med føresette.

FHI anbefaler også at barn i barneskulealder og yngre no kun vert testa i fremre nase og hals, i staden for djup naseprøve, då dette er mindre ubehagelig for barnet. For ungdom og vaksne anbefaler ein framleis djup naseprøve, då dette er den mest følsame testen.

Denne artikkelen stod først i Møre-Nytt