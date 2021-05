New Articles

Ein gjestearbeidar i Ulstein har testa positivt på korona. Tilfellet vart meldt inn torsdag kveld.

Gjestearbeidaren sat i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. To nærkontaktar frå det same reisefølget er overført frå innreisekarantene i smittekarantene, opplyser Ulstein kommune.