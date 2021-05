New Articles

Ein person i Ulstein har testa positivt for korona, melder Ulstein kommune laurdag ettermiddag. Her vert det opplyst at vedkomande er nærkontakt knytt til utbrotet i Ålesund og vart sett i smittekarantene.

Den smitta er no overført til isolasjon og samstundes er to nærkontaktar sett i smittekarantene.