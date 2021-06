Ungdomsskulen utvidar samarbeidet med Høgskulen i Volda

New Articles

Høgskulen i Volda og Ulstein ungdomsskule har signert ein avtale om samarbeid som gjeld praksis i lærarutdanninga, melder høgskulen i ei pressemelding. Samarbeidet inneber at Ulstein ungdomsskule vert ein såkalla lærarutdanningsskule, LU-skule, og utgangspunktet for det heile er den nasjonale strategien Lærarutdanning 2025.

– Vi har lenge ønskt oss eit tettare samarbeid med ein ungdomsskule. Det at vi får Ulstein ungdomsskule med oss på laget vil vere svært positivt for lærarutdaninga ved Høgskulen i Volda, seier LU-koordinator Kjersti Markegård ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning ved høgskulen. I følgje pressemeldinga trekkjer ho fram satsinga på teknologi ved ungdomsskulen og den koplinga dei har til næringslivet som noko som vil vere interessant for det vidare samarbeidet.

– Dette er ei utviding av den ordinære avtalen om praksisopplæring i grunnskulelærarutdanningane og har som mål å utvikle kvalitet og samarbeid i lærarutdanninga. Målet for partnarskapet er ein betre skule og ei betre lærarutdanning. Det å etablere felles møteplassar og delta i felles prosjekt som kan vere til gjensidig nytte for Ulstein ungdomsskule og lærarutdanninga ved høgskulen, er ein viktig del av samarbeidet. Erfaringar frå partnarskapet mellom HVO og LU-skulane skal delast og utviklast slik at det kan vere med på å støtte alle skulane som tek del praksisopplæringa, seier Kjersti Markegård.

Tidlegare har Høgskulen i Volda inngått partnarskap med Øyra skule i Volda og Velle skule i Ørsta.

Rektor Tor Arne Aasen ved Ulstein ungdomsskule fortel, i følgje pressemeldinga, at dei har hatt studentar frå lærarutdanninga i Volda på praksis i mange år. No er tida inne for å utvide det faglege samarbeidet med Høgskulen i Volda.

– Ulstein ungdomskule er ein veldriven kommunal skule, men vi trur at eit tettare samarbeid med Høgskulen i Volda vil gjere oss betre i stand til å møte morgondagens utfordringar, seier rektoren i følgje pressemeldinga frå Høgskulen.

Aasen fortel at det er eit viktig samfunnsansvar å vere med på å utdanne gode lærarar for framtida.

– Eg trur at vi kan bidra med nyttige tilbakemeldingar frå praksisfeltet til lærarutdanninga i Volda, noko som vil vere viktig for å skape ei god og praktisk retta profesjonsutdanning. Det betyr også mykje for oss å vere oppdaterte når det gjeld forsking og utvikling. Det vi gjer i skulen skal stå solid fagleg grunn, seier rektoren.