Markus frå Hareid opptrer på «verdas vakraste festival»

New Articles

Operasongaren Markus Bjørlykke frå Hareid tek turen heim til Sunnmøre i anledning festivalen Fjord Cadenza i midten av august, melder festivalen som titulerer seg sjølve som «verdas vakraste festival». Dei fortel at Bjørlykke vert å høyre på «Operapub» som ein i år kan få med seg både på Teaterfabrikken og i Nerskøyløa på Skodje.

"I tillegg byr han på kyndig rettleiing under festivalen sin musikalskule for barn og unge". opplyser Fjord Cadenza som 11. – 15. august kan by på eit breitt festivalprogram.

Arrangørane har engasjert TrondheimSolistene som årets festivalorkester.

"Konsertane deira er prega av humør, spontanitet og intensitet, og under Fjord Cadenza vert dei å høyre både åleine, saman med virtuosen Arve Tellefsen og med folkekjære Silje Nergaard" heter det i ei pressmelding frå festivalen som elles lovar at Fjord Cadenza i år byr på spektakulære konsertar i vakre omgjevnader.

Musikalsk leiar for festivalen, Rune Bergmann er svært glad for at ein til trass for korona-situasjonen har klart å setje saman eit spennande program med høgt kunstnarisk nivå.

– Årets festival vil absolutt leve opp til våre kjerneverdiar gjennom å finne samspelet mellom menneske, musikk og natur. Vi inviterer til ein festival med stor breidde og fantastisk kvalitet, melder Bergmann.