Dersom du fekk første dose COVID 19-vaksine hos Ulstein Helsestasjon i juni, kan du no få framskunda neste dose allereie no den 11. august. Det melder helsestasjonen som fortel at dei har fått tilgang til ein del vaksinedosar.

Den som har tatt dose ein i juni og ønskjer å ta andre dose no i august, kan ta kontakt med helsestasjonen anten via SMS eller ved å ringe 477 54 774.