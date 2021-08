Ber innbyggjarane i Ulsteinvik om å spare på vatnet

New Articles

Ein teknisk feil på dataanlegget ved Ulstein kommune sitt vassreinseanlegg på Gamleeidet har ført til full stopp i vassleveringa til abonnentar i øvre delar av Ulsteinvik.

- Vanlegvis får vi varsel om feil på anlegget via alarmar på telefonen, men denne gongen har også dette svikta. Dermed har vassforsyninga stoppa opp og vassreservoaret har blitt tømt, fortel avdelingsleiar for drift og anlegg i Ulstein kommune, Odd Kåre Wiik.

Det er uvisst når feilen oppstod, men dei første meldingane om manglande vatn kom på formiddagen på laurdag.

I følgje teknisk vakt i Ulstein kommune er feilen no retta opp slik at vassforsyninga er i ferd med å kome i gang att.

- Men vi vil be om at alle vassabonnentane i Ulsteinvik-området sparer på vatnet inntil vidare, slik at vi får fylt opp vassbassenget att så fort det let seg gjere. Det betyr at ein bør unngå å vaske bilen eller fylle opp badestampen akkurat i dag, oppmodar Wiik. Vassbassenget tek omtrent 2000 kubikkmeter med vatn, så det vil ta ei tid før bassenget er fylt opp att.

Det er sendt ut tekstmeldingar til vassabonnentane i det aktuelle området der dei vert gjort merksame på hendinga.

Måndag vil dei starte arbeidet med å finne ut kva som førte til at alarmsystemet ikkje slo seg inn.

- Det er første gongen noko slikt har skjedd sidan reinseanlegget stod ferdig for rundt 20 år sidan, opplyser Odd Kåre Wiik