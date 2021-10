Vil hindre at viktig lokalhistorie vert borte

New Articles

Veit du ikkje heilt kva du skal gjere med den gamle styreprotokollen til den nedlagde misjonsforeininga som dukka opp då du rydda huset etter bestemor? Eller gamle brev, medlemslister og andre delar av private arkiv?

– Store delar av slike gamle dokument har nok godt tapt opp gjennom åra, mange har nok ikkje sett verdien av det. Andre dokument ligg stua vekk i private heimar, trur leiaren i Ulstein Historielag, John Osnes. Historielaget samarbeider no med Ulstein kommune og Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal for å ta vare på dei private arkiva.

Slike arkiv dukkar gjerne opp under rydding når ein skal tømme huset i samband med flytting eller dødsfall.

– Dette kan vere arkiv som er skapt av ein privatperson eller det kan vere arkivet til eit lag eller organisasjon som er lagt ned. Med arkiv meiner vi møteprotokollar, handskrivne blad, korrespondanse, medlemslister og så vidare, forklarer Åsta Vadset.

Åsta Vadset er arkivar ved Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKAMR) og har ansvar for områda privatarkiv og slektsforsking.

IKAMR vart starta i april 2000 og er eit et selskap som er eigd av fylkeskommunen og alle kommunane i heile fylket. Hovudkontoret ligg i Ålesund. Privatarkiv-ordninga er eitt av tilboda som dette arkivet tilbyr. Både Ulstein og Hareid har medlemskap i denne ordninga, saman med fylkeskommunen og fjorten andre kommunar i fylket.

– Dette gjeld særleg arkiva til lag og organisasjonar som ikkje lenger eksisterer. For å kunne sikre på denne dokumentasjonen for ettertida er det viktig at den vert samla og oppbevart på ein trygg stad, seier Vadset.

Når IKAMR tek imot dei gamle arkiva vert dei systematisert og lagra i lokale som er sikre for brann, fukt og tjuveri. Kvart dokument vert registrert i ein database og desse registera vert eksportert til Arkivportalen. Dette er ei nasjonal søketeneste der du finn oversikta over kva for historiske arkiv som finst i Noreg.

– Mange av dei gamle private arkiva er sterkt knytt til identiteten til folk og eg har forståing for at mange kan kvi seg for å sende dette frå seg. Den som leverer inn arkivmateriale til oss vil framleis ha eigedomsretten til dette. Vi er berre ei teneste som syter for å gi dokumenta ei trygg oppbevaring.

Silje Ekroll Riborg tok til i stillinga som arkivleiar i Ulstein kommune i mai i år. Før det arbeidde ho som arkivleiar i Vanylven kommune.

Ho fortel at like viktig som å dokumentere sakshandsaminga og arkivere denne, er det å kunne finne att dei arkiverte sakene i ettertid.

– Eg vart positiv overraska over kor god orden det var i arkivet til Ulstein kommune då eg tok til her. Som arkivar vert eg kjend med heile kommuneorganisasjonen og får eit godt overblikk, seier Silje Ekroll Riborg,

I Vanylven samla dei inn 40–50 flyttekasser med privat arkiv materiale. I Ulstein er det førebels berre ei kasse med slike bøker som har funne vegen til arkivet på rådhuset.

– Kvar er resten? spør arkivleiaren som trur at det ligg massevis av dokument rundt om hos private som berre opptek plass og støvar ned – og som ikkje får fortelje sin del av historia.

– Dei gamle protokollane og medlemslistene fortel ei litt anna historie enn den vi finn i dei kommunale arkiva. I dei offentlege arkiva skal vi til dømes langt opp i tid før vi finn stemmene til kvinnene. Men i dei private arkiva, arkiva etter misjonsforeiningar, sanitetslag og andre, finst dei. Difor er privatarkiva også svært viktige kjelder til kvinnehistorie, understrekar Åsta Vadset.

Den som har gamle protokollar og anna arkivmateriale liggande heime, kan ta kontakt med arkivleiar Silje Ekroll Riborg og levere dette på rådhuset.

– Eg vil samle saman det eg får og frakte det til arkivet i Ålesund ut på nyåret, seier ho.