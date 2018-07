Dette er ein frostnavar

Innhald

- Det er interessant det Gunnar Eide fortel i førre avis om frostnavaren, skriv Knut Arne Høyvik i eit innlegg til Vikebladet Vestposten torsdag morgon.

Han forklarar kva ein frostnavar er slik:

I boka "Folk ved havet - bind III" skriv Bjarne Rabben fylgjande: «Kaldt var det ofte på sjøen, og karane fraus mykje på dei opne båtane. Einaste måten å varme seg på var med arbeid. Både roing og garndraging var stridt arbeid, men det kunne vere ykter då det var mindre å gjere, då kunne det vere godt å ha noko å halde seg varm med. Til det bruk hadde somme med i båten ein hard trekubbe og ein stornavar. Når nokon fraus, kunne han ta seg ein tørn med å bore hol i kubben med navaren. Det var eit arbeid som gav varme i kroppen. Navaren vart kalla frostnavar. «Her he du navar, og her he du kubbe, og vil du ikkje bore, så kan du berre daue» Det var ei regle Romsdalsfiskarane hadde. Namnet frostnavar var hengande att på folkemunne, om personar som hadde lett for å fryse. Frostsag vart også nytta for å halde varmen, ei ukvass sag».

Knut Arne Høyvik hadde ein lang karriere som fiskeskipper og organisasjonsmann i fiskerinæringa, mellom anna som leiar i Sunnmøre Fiskarlag.