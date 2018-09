- Vi treng ei påminning om kor godt vi har det

Kultur

Med vakre tonar frå munnspelet samla dei frammøtte seg til nokre opningsord frå kunstnaren sjølv, mannen som vaks opp i industribyen Sheffield i Nord-England og flytta til Norge i 1978. Det er ikkje reint lite av eige liv og erfaringar Wagland har nytta for å skape denne heilt spesielle salsutstillinga.

- Det er mine tankar, mine kjensler og korleis eg opplever livet, dette. Eg har forsøkt å skape noko fargerikt, humoristisk, lett politisk og tankevekkjande. Vi har det slik i dag at vi gjerne har skapt ein viss form for distanse til realitetane i verda. Vi treng ei påminning om kor godt vi faktisk har det her i Norge, seier Roger Wagland til Vikebladet Vestposten.

Det var godt med folk som møtte fram på opningsdagen, og mange av dei flotte kunstverka fekk raudmerket på seg allereie frå starten av.

- Det er veldig kjekt at folk ser ut til å like det eg gjer. Det betyr mykje for meg, seier Wagland.

Utstillinga blir hengande framme i Hareid kunstlag sine lokale i Kjøpmannsgata fram til og med 16. september, så det er framleis gode sjansar for å få sett flott kunst av ein lokal kunstnar. Wagland stiller ut akrylmåleri, collagar, digital grafikk og fleire skulpturar og installasjonar.