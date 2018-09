Heimebane nominert til Prix Europe

Kultur

Både Heimebane og Oslo Zoo, båe seriar på NRK, er nominerte til Prix Europe i kategoriene TV-drama, skriv rushprint.no.

Prisen blir delt ut under The European Broadcast Festival, som er den største mediefestivalen i Europa for TV, radio og nettproduksjonar.

Det er produksjonsselskapet Motlys som har laga Heimebane. Produsent Vilje Kathrine Hagen seier til Vikebladet Vestposten at det er veldig stas å vere nominert.

- Me synest det er skikkeleg gøy å vere nominert saman med Oslo Zoo som me også synest er ein utruleg kul serie laga av flinke folk, seier ho.

Sesong ein vart ein stor suksess, og er lovprist av kritikarar og har fått mange prisar. Sesong to har premiere i januar 2019.

Priutdeling i oktober

Prix-Europe-festivalen er 13. - 19. oktober.

Det er berre to år sidan NRK og Monster vann med TV-serien Nobel.