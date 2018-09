Her er årets Ulstein-konfirmantar

Kultur

Komande helg, 15. og 16. september, er det konfirmasjon i Ulstein kyrkje. Seremonien er fordelt over fire gudstenester, to på laurdag og to på søndag. Her er ei oversikt over alle som skal konfirmerast desse to dagane.

Laurdag kl 10.00

Ludvig Aglen

Angelica Berstad

Oliver Bjørnerem

Sondre Johannes Espelid

Matilde Sundgot Fjørtoft

Henriette Eidset Førde

Fredrik Dimmen Gjerde

Mattias Grimstad

Patrick Olai Hansen

Helena Hasund

Tuva Henriksen

Silje Høstland

Philip Liavåg Jøsokbakke

Elise Garnes Kleven

Benjamin Rène Klokk

Tor Reidar Moldskred

Ivar Døving Molvær

Laila-Janett Myklebust

Sara-Celine Benberg Myklebust

Angel Nguyen

Oline Garnes Nilsen

Lina Øvrelid Solås

Asbjørn Wiig Sævik

Sebastian Håndlykken Vikebakk

Elin Skavnes Våge

Paul Våge

Laurdag kl 12.00

Bjørn-Erik Arnesen

Even Birkhol

Ylva Jessen Djupvik

Oda Djupvikvåg

Andreas Fjørtoft

Svale Flø

Emilie Sporstøl Garnes

Lisa Marie Hansen

Joakim Andreas Hofseth Hatløy

Amanda Jonberg

May-Helen Lindset

Loke Mork

Peter Ekornåsvåg Myklebust

Linnea Brevik Nesse

Petter Overå

Johanne Magdalena Renså

Markus Rise-Grimstad

Iver Kleiven Sandhåland

Sofie Irene Sandvik

Simon Skeide

Erica Ruiz Solhjem

Signe Aamodt Støylen

Joakim Berge Sæther

Markus Lillebø Sætre

Andreas Ulfstein

Louise Goksøyr Ulstein

Andreas Utgård

Søndag kl 10.00

Olai Bjørdal

Daniel Notanes Brandal

Ine Brandal

Dina Worren Eikrem

Ulrik Farstad

Øyvind Otterlei Fjørtoft

Snorre Flø

Kristoffer Mathias Grimstad

Adrian Khashayarpour Haddal

Adrian Støylen Haraldsvik

Tonje Breivik Kristensen

Julie Therese Petersen Moldskred

Frøya Kvalsund Mork

Frida Pedersen

Julian Rise Rogne

Nora Solvang

Marte Skodjevåg Sundgot

Stig Adrian Felix Sæbø

Nathalie Erina Lape Åsemyr

Søndag kl 12.00

Henrikke Antonsen

Victoria Bergseth

Birk Breivik

Emma Skeide Eikrem

Mathea Eikrem Flatin

Birk Frøystad

Victor Nikolai Holstad

Viktoria Voksøy Holtet

Johannes Kaul

Per Nytun Moldskred

Marit Ulstein Mæhlum

David Leander Pieroth

Teodor Flatin Rosbach

Thea Frøystad Rydjord

Lisa Skotheim

Sanne Kvalsvik Slinning

Bendik Sporstøl

Erle Stokkevåg

Thea Svoren

Linus Urke Vassetrem