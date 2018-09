Søstrene Thorhallsdottir kjem

Kultur

Torsdagskvelden kjem søstrene Dora og Bjørg Thorhallsdottir til Sjøborg kulturhus.

Dei har kalla showet eller føredraget sitt for "Bobler". Det er eit husmoristisk, inspirerande og livsgjevande underhaldningsføredrag om det å tore å ta heile seg i bruk. Dei vil at du skal slutte å be om orsaking for at du er du. Du skal tore å ta plass og leve ditt liv.

Med mange eksempel frå eigne, levde liv fortel søstrene om sine hindringar, oppturar og nedturar. Dora bidreg med verktøy til korleis få meir tru på deg sjølv (det er trass alt jobben hennar som relasjonsterapeut), og gjer det med humor. Bjørg, som er ein populær kunstnar, pøsar på med flotte bilete ho har laga. Bjørg vil inspirere til å vekke motet i deg, for å leve ut draumane dine og ta den plassen du er meint til å ta. Kva skal du med ei bleik, hyssingfarga utgåve av deg sjølv?

Det er framleis billettar igjen til førestillinga.