Kjend radiostemme til Hareid kyrkje

Kultur

Onsdag 19. september dukkar ei kjend stemme opp i Hareid kyrkje. Helge Gudmundsen, heiter han. Han var i si tid stemma som i ei årrekke bar fram den populære radioposten ”Salmer til alle tider”.

Seinare gjekk Gudmundsen i bresjen for det storstilte sakte-TV-prosjektet ”Salmeboka minutt for minutt” i 2014, med base i Vår Frue Kirke i Trondheim.

Hareid sokn vil – i lag med Gudmundsen – prøve å gjenskape den gode stemninga frå den gongen. Gudmundsen vil fortelje om korleis NRK jobba før og under sendinga – og knyte dette opp mot kjende salmar.

I tillegg til ”Salmer til alle tider” har Gudmundsen hatt ansvar for P1-andakten. Han er ein skatta kåsør og foredragshaldar - og stiftar og trenar for Flatås Lions, eit fotballtiltak for personar med utviklingshemming. Gudmundsen sitt engasjement har gitt han mange heidersprisar, blant anna frå Norges Fotballforbund.

Gudmundsen er genuint oppteken av livsglede og menneskeverd i alle livssamanhengar. Det bør i denne samanhengen også nemnast at Helge Gudmundsen sin far, Leonard Gudmundsen, har skrive salmen ”Hjemme i himlen skal ingen mer gråte”.

Det blir mykje allsong. Hareid kammerkor, som også deltok under salmestafetten i Trondheim, blir med og stiller nokre ”interne” solistar under dirigent Stig Lennert Håheim. Til allsongane spelar kantor Ida Teige og Stig Lennert Håheim piano/orgel, medan Karsten Robert Kirkebø styrer det rytmiske. Ei utvida forsongargruppe med songarar frå fleire kor, flest frå Corsonus, er med. Andre solistar denne kvelden er Arild Grimstad og Wenche Roppen.

Etterpå blir det utvida kyrkjekaffi v/K-gruppa i Hareid. Det blir kollekt til det kyrkjemusikalske arbeidet. Velkomne!