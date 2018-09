Moteframsyning på Sjøborg

Kultur

Den årvisse moteframsyninga i regi av Ulsteinvik sanitetsforening er eit samarbeid mellom foreininga, butikkane, Quality Hotel Ulstein, lydmann Nils Ertesvåg og kulturkontoret. Også i år var det godt frammøte i publikum, og det var mykje flott å sjå på catwalken i Sjøborg kulturhus.

- Alle butikkane har levert gavekort og kutta prisane på tenestene sine - slik at mest mogleg skal kunne gå til gode formål i lokalsamfunnet vårt. Vi vil også takke alle som kjøpte lodd og billett til arrangementet. Det er til stor hjelp for arbeidet vårt. Det er også ei rekkje aktørar som har levert flotte gevinstar og gåvekort til loddsalet, fortel Siw Ulstein, leiar i Ulsteinvik sanitetsforening, og legg til:

- Vi må sjølvsagt også takke modellane som stiller opp for å vise fram desse flotte kleda. Så var vi så heldige å ha med oss to unge talentfulle damer, Åsa Hauge og Ida Brevik Stadeløkken, som song nydelig for oss i pausen. To vi heilt sikkert får høyre mykje frå i åra framover.

Støttar fleire prosjekt

I ein tale til salen fortalde Ulstein at sanitetsforeininga dette året mellom anna har vore i skogen og kutta bjørk, og snurra fjør på 600 ris.

- Vi har også ei kvinnegruppe for innvandrarkvinner, ein flott gjeng damer som det har vore ei glede å bli kjent med, fortel Siw Ulstein.

Sanitetsforeininga har også vore med på å støtte lokale prosjekt.

- Vi har støtta Ulsteinvik skulekorps, og prosjekta "Åpen hall", som er for ungdom ein gong i månaden, leksehjelp og varm mat til ungdomsskuleelevar som kan kome innom Frivilligheitssentralen. I år som i fjor og i forfjor har vi vore representerte på Ulstein vidaregåande skule for å snakke til russen om kampanjen vår «Ja betyr ja» for å førebygge voldtekt, fortalde Siw Ulstein.

Ulsteinvik sanitetsforening er med i eit utval saman med andre lag og organisasjonar i Ulsteinvik, der dei samarbeidar med kommunen i høve stortingsmeldinga «Leve hele livet». Sanitetsforeininga støttar også ei sanitetsforeining i Etiopia, WHAE, der kvinner mot oppmøte får litt pengar, får opplæring i organisasjonsarbeid og hjelp til sjølvhjelp.