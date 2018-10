Trur mange sikrar seg billett i døra

Kultur

- Det nærmar seg 200 selde billettar, men det er fullt mogleg å kjøpe billett i døra også, seier Oddmund Otterlei, dagleg leiar i Hødd.

Han fortel at billettsalet har henta seg opp no fram mot dansegallaen, men at det framleis er godt med plass i Ulsteinhallen laurdag.

- Vi håper på rundt 300 selde billettar, og vi bør ha det for å gå i balanse. Men det har vi god tru på at vi skal klare, seier Otterlei.

Ifølgje den daglege leiaren er det rundt ti bubilar som kjem til Ulsteinvik, men at det også her kan bli fleire.

- Dette blir garantert ei flott oppleving, og eg veit det er mange som gler seg og snakkar mykje om det. Så vil eg også oppmode dei som har kjøpt billett om å komme til hallen tidleg i høve når dørene opnar, for det blir musikk like etter, seier Oddmund Otterlei.

Ole Ivars sin turnébuss svingar inn ved Ulsteinhallen fredag kveld, medan Fræna-dansebandet Bjørn Orkester truleg kjem til Ulsteinvik laurdag.