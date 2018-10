Vil gjerne verte ven med Hareid

Kultur

- Eg høyrer det har kome forslag om Wolin, noko som ville høve bra med tanke på at dette skal vere det gamle Jomsborg, der jomsvikingane held til. Byen held vikingtradisjonane i hevd og arrangerer ein stor vikingfestival kvart år, fortel Iwona Woicka-Żuławska.

Ambassaden har enno ikkje vore i kontakt med representantar for Wolin, men ho trur nok at dei vil takke ja.

- Dersom ikkje, så finn vi ein annan by, seier ho.

Ambassadøren skulle etter planen gjeste Hareid i fjor, under heimkomsten til ishavsskuta «Polarstar» som då kom frå eit fleirårig restaureringsopphald i Stettin i Polen.

- Diverre hadde eg ikkje høve til å besøke Hareid den gongen, men no får eg med meg stemnefesten i staden, seier ho. Ambassadøren bar fram ei helsing på vegne av Polen under festen og rette ei særleg takk til ordførar Anders Riise og honorær konsul Kjell Sandli for gjestfridomen.

Utstilling om polsk statsmann På Melshorn Hotell står det no ei utstilling om den polske statsmannen Józef Pilsudski. Og på stemnefesten laurdag kjem den polske ambassadøren.

Iwona Woicka-Żuławska var på førehand klar over at stemnefesten plar vere ei affære som gjerne kan vare både fire og fem timar.

- Det var ikkje langtekkeleg i det heile. Tida flaug fort og kvaliteten på det som vart framført var svært høg, sa ambassadøren då vi snakka med henne rett etter festen laurdagskvelden.