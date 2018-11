Godt besøkt messe og fin 45-årsmarkering

Kultur

Bigset skulekorps feirar 45 år i år. I mai 1973 starta Magne Larsen opp korpset, og med det hadde kulturlivet på Bigset fått ein ny dimensjon. Larsen blei under 40-årsjubileet i 2013 heidra med æresmedlemskap, og under 45-årsfeiringa laurdag kom han med ei helsing til dagens korpsmedlemmar.

- Bigset skulekorps er eit tradisjonsrikt korps, og de som sit her er med på å føre det vidare inn i framtida, sa Larsen frå scena.

Ordførar Anders Riise hadde like før gitt si helsing til skulekorpset, og erklærte også årets messe for offisielt opna.

Medlem av messenemnda, Kristian Fuglseth, fortel at årets messe var godt besøkt. Over 900 var innom messa laurdag og søndag - og ein slo med det fjorårets besøkstal. Han kunne også fortelje at årets messe var av det innhaldsrike slaget.

- Foreldre og bygdefolk rundt korpset har gjort ein fantastisk innsats desse dagane. Vi var også heldige med vêret, og kunne til dømes ha hesteriding med på programmet. I alt seks korps og fleire kor var i aksjon under messehelga, i tillegg til mange elevar frå Hareid musikk- og kulturskule, seier Fuglseth til Vikebladet Vestposten.

Han fortel også at aktivitetsrom for born med barnekino og teiknekonkurranse var nytt av året.

Korpset opna messa - tradisjonen tru

Bigset skulekorps, under leiing av deira nye dirigent Elisabeth Grønningsæter-Olsen, opna som fyrste programpost Bigsetmessa laurdagen. Etter ei flott helsing frå både ordførar Riise og grunnleggjar Larsen, var det tid for Hareid barnekantori, leia av dirigent Sissel Anita Riise.

Så kom favoritten blant mange av dei små, nemleg Trylleprinsessa Aurora. Dottera til tryllekunstnaren Tito Magic har gått i faren sine fotefar, og har lansert sitt heilt eige soloshow. Aurora synte fram både artige ballongtriks og slukte sverd.

Litt seinare på dag var elevar frå Hareid musikk- og kulturskule i sving, før Hareid Ten Sing kom på scena.

Søndagen tok til med Bigset skulekor, før det var aspirantkorpset med andreårsaspirantar frå Hareid og Bigset sin tur. Så var det tid for Hareid skulekorps og Hjørungavåg skulekorps.

Hjørungavåg Brass, Musikklaget Melshorn og avslutningsvis Bigset skulekorps, runda av programmet for søndagen. Med det var årets utgåve av den populære november-messa over.