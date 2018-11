Franskmennene vil lage Heimebane

Kultur

TV-serien "Heimebane" skal spelast inn i ein fransk versjon. Det melder Nordisk film & TV -fond på nettsidene sine.

- Vi fall for serien då han vart lansert for to år sidan, og har følgt den sidan då og fått med oss den gode mottakinga hos kritikarar og publikum, seier Charlotte Toledano-Detaille, i avdelinga for innhaldsutvikling ved Lagardère Studios. Det er Lagardère Studios som har forhandla fram rettane til å lage ein remake av serien og arbeidet vil skje i samarbeid med GMT Production.

- Vi er svært stole over å få lov til å lage ein fransk versjon av denne serien, "Heimebane" gir eit truverdig bilete av ei kvinne som kjempar seg fram i eit mannsdominert miljø, seier ho.

Serien, som handlar om den kvinnelege fotballtrenaren Helena Mikkelsen (Ane Dahl Torp) fekk tre prisar under årets Gullruten, mellom anna for beste TV-drama. I februar er det sendestart for sesong 2 av den populære tv-serien som er skapt av Johan Fasting for produksjonsselskapet Motlys og NRK.