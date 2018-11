Heider til trufaste korsongarar

Kultur

I samband med at koret Con Moto feira seg sjølv denne helga vart det også delt ut heider til ikkje mindre enn ti av koret sine songarar. Under jubileumsfesten på Høddvollhuset var eitt av innslaga at Bjørn Røren frå Norges Korforbund Sunnmøre, delte ut 20-, 30- og 40- årsmedaljar og diplomar.

Dei som vart heidra var Eli Limstrand, Randi Warholm Havåg (20-årsmedalje), Nina Rådmannsøy Ulstein (30-årsmedalje / diplom), Svein Eiksund, Arvid Myklebust, Per Roar Havåg, Arne Olav Gundersen, Unni Teigene Ulstein, Tore Øvrebø og Jarle Myklebust (40-årsmedalje / diplom)