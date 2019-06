Foreininga er frå 1853

Kultur

I rekke nummer tre frå venstre spurde vi om nokon hadde fleire opplysningar om Nora Løset (kvinne nummer tre i denne rekka), og reaksjonane let ikkje vente på seg. Fleire har ringt inn og fortalt at det fulle namnet hennar var Leonora Agnete Pauline Severinsdotter (1900-1991), og at jentenamnet hennar var Eiksund. Ho var gift med Karsten Salomon Løset.