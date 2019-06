- Ein del av vår felles historie

Kultur

1. august 1919 blei Hødd skipa. I lys av at Hødd feirar 100 år i år initierte jubileumsnemnda, med leiar Arne Flatin i spissen, til ei kombinert fotballdrakt- og fotoutstilling som opna på Sjøsida fredag, under Smak av Ulstein. Fotoutstillinga skal etter Smak av Ulstein flyttast til Ulstein Arena, der den kan sjåast vidare gjennom sommaren - medan draktutstillinga berre blir hengande oppe no under festivalen.