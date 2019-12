Rette svar og namn på vinnarar

Kultur

Luke 2

Personen bak luke 2 var tydelegvis ei lita nøtt, for det var ikkje så mange lesarar som torde å foreslå eit namn.

Vedkomande fortalde at ho har adoptert norske juletradisjonar og julemat, men at familien også feirar katolsk jul.

Det kom forslag om Nataliya Overå, Anne Liandri, Nadia Demirova, Zari Demirova og Hannelore Måseide. Det var ingen av dei.

Det rette svaret var Vedrana Terzic. Tidleg i år vart ho tilsett som prosjektleiar for «Ung arena på Ulstein Arena», som er eit samarbeid mellom Frivilligsentralen, Ungdomsklubben Bell og Ulstein bibliotek – og som rettar seg mot ungdom i alderen 13–18 år. Veldig mange kjenner henne også frå handballmiljøet i Hødd.

Mellom dei som sende rett svar, vart Sol-Gitte Moldskred Veiseth frå Haddal trekt ut som vinnar.

Ho får eit Staalnacke-handkle frå Fargerike på Hareid. Gratulerer!

Her kan du lese meir om Vedrana Terzic:

Luke 1

Det mangla ikkje på forslag og engasjement då Vikebladet Vestposten la ut luke 1 i adventskalenderen søndag 1. desember.

Fram til julaftan legg vi kvar dag ut ein liten video, der lesarane skal gjette kven som pratar om julematen sin.

I den første luka var det ei djup mannsrøyst som snakka, og det kom ei rekkje forslag:

Kunne det vere Ragnar Thorseth, Svein Rødset, Roger Brudevoll, Per Oddvar Hildre, Anders Riise eller Torgeir Hauge?

Det var ingen av dei, for- som dei aller fleste gjetta- var Bernt Brandal det rette svaret. Han tok over som ordførar i Hareid no i haust.

Mellom dei med rett svar, vart Arve Johannes Grimstad frå Brandal trekt ut som vinnar.

Han får eit gåvekort på Blåhuset i Ulsteinvik.

Vi gratulerer!

Og her kan du lese meir om Bernt Brandal: