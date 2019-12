Svar og namn på vinnar

Kultur

Det mangla ikkje på forslag og engasjement då Vikebladet Vestposten la ut luke 1 i adventskalenderen søndag 1. desember.

Fram til julaftan legg vi kvar dag ut ein liten video, der lesarane skal gjette kven som pratar om julematen sin.

I den første luka var det ei djup mannsrøyst som snakka, og det kom ei rekkje forslag:

Kunne det vere Ragnar Thorseth, Svein Rødset, Per Oddvar Hildre, Anders Riise eller Torgeir Hauge?

Det var ingen av dei, for- som dei aller fleste gjetta- var Bernt Brandal det rette svaret. Han tok over som ordførar i Hareid no i haust.

Mellom dei med rett svar, vart Arve Johannes Grimstad frå Brandal trekt ut som vinnar.

Han får eit gåvekort på Blåhuset i Ulsteinvik.

Vi gratulerer!

