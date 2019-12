I bursdagsselskap til Trond

Kultur

Ein liten venn for lenge sidan: Her ser vi ein flokk glade born på veg til eit bursdagsselskap på Hofset, truleg i 1960. Dei har nok ikkje stige inn i huset enno, for fleire av borna held på fint innpakka gåver. Frå venstre ser vi Terje Nygård, som til vanleg budde i Bergen. Han er son til Greta (fødd Urke) og brukte å vere i Ulsteinvik om sommarane. Deretter ser vi Solveig Ulstein, som med plastnett med gåve i har vandra frå Ulstein Hospits til Hofset for å slutte seg til selskapet. Ved sida av henne står Ann Sundal (gift Skotheim) med bondepikeskaut på hovudet og pakke under armen. Guten som tittar fram bak Terje Nygård, er Rolf Ulstein, søskenbarnet til Solveig. Deretter følgjer sjølvaste bursdagsbarnet –Trond Øyen. Han var fødd 11. april 1955, så her er det snakk om eit vårselskap.