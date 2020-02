Ingen grunn til å sitje inne

Kultur

Det er ikkje meldt så mykje fint vêr komande helg, men om du vil finne på noko innandørs eller utandørs skjer det forskjellig i Ulstein og Hareid.

Sjøborg Kino har hatt høge besøkstal denne vinterferien, og med dårleg vêr i vente og to premierar i helga er det ingen grunn til å ikkje velje kinobesøk til helga.

Filmane som har premiere er "Call of the Wild", som er ein familiefilm, og "Fjolls til fjells", som er ei nyinnspeleing av filmklassikaren med same navn frå 1957.

Om du heller ønskjer ein rolegare fredagskveld er det sjakkfredag på Hareid bibliotek.

På laurdag inviterer Byggfag Ulstein til fuglekasseverksted. Fuglane treng ein stad å bu, så då treng dei di hjelp. Byggfag Ulstein stiller med verktøy, matriale og noko varmt i koppen.

Hareidbarka fjøreplukkarlag inviterer for rydding av innste molo på Hareid laurdag. Kle deg etter veret og møt opp om du ønskjer å gjere ein innsats for eit reinare Hareid. Hareidbarka fjøreplukkarlag inviterer til gratis pizza på Hareid pizza for dei som plukkar etter dugnaden. Hugs tørre klede etter samlinga.