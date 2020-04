Lærarane ved Hareid ungdomsskule hylla elevane sine med heimelaga musikkvideo

Kultur

Musikkvideoen, der lærarane ved Hareid ungdomsskule speler instrument og syng for elevane sine, blei til som følgje av eit forslag frå Renate Liaset, kontaktlærar for 8C.

- Vi ønskte å lage ein hyllest til elevane våre. Det har dei verkeleg fortent. Det viste jo seg å vere eit artig påfunn dette, og vi har fått tilbakemelding frå mange av elevane om at dei likte videoen, seier Liaset til Vikebladet Vestposten.

Ho fortel at personalet ved Hareid ungdomsskule har samla seg via nettet for å ha quiz kvar fredag, og at det var etter ein slik quizkveld at dei bestemte for å lage ein hyllest til elevane sine, som har heimeskule no, slik som alle andre skuleelevar i Norge.

- Vi såg at nokre lærarar ein annan stad i landet hadde laga ein slik hyllest til elevane sine til Jahn Teigen sin udøyelege klassikar "Optimist". Vi ville gjere noko liknande, og tenkte at melodien til Ole Ivars sin hit "Jag trodde änglarna fanns" ville passe godt, seier Renate Liaset.

Skreiv eigen tekst og laga video

Kollega Maria Juul Hansen, som er musikklærar for alle klassene på ungdomsskulen, stod for innhenting av klipp frå dei ulike lærarane, og sydde saman den tre minutt og førti sekund lange videoen.

Du kan sjå videoen i toppen av saka, eller på Youtube (ekstern lenkje), der den har passert 3.000 visningar sidan den blei lagt ut torsdag.

- Det var nokre gutar som song "Jag trodde änglarna fanns" på juleballet i desember, og tenkte det ville vere artig om vi lærarane tok denne melodien og laga ein sjølvskriven tekst til elevane våre. Vi var vel fire eller fem lærarar som kom fram til teksten vi ville ha etter fredagsquizen vår, og det blei ein artig video til slutt, seier Juul Hansen.

Ho fortel at lærarane har møte med elevane sine via nettet kvar dag.

- Det er jo ikkje slik vi eigentleg vil ha det, og saknar elevane våre. Dette var meint som ein hyllest, og eit håp om at denne tida snart er forbi, seier Maria Juul Hansen til slutt.