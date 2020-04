Skjærtorsdag: Kristenlivet er eit liv i teneste for våre medmenneske

Kultur

Kva betyr namnet skjærtorsdag? Namnet kjem av gamalnorsk "skira" og betyr reinse. Er det noko vi gjer i denne epidemitida, så er det å reinse oss. Vaske oss med såpe og vatn etter alle reglar og foreskrifter. For med ureinhet følgjer det smittefare. Og så skal vi halde avstand. Gode og nødvendige tiltak som vi alle støttar opp om i håp om at vi skal klare å unngå sjukdomen og overvinne viruset. Den første skjærtorsdagen var innhaldsmetta og dramatisk: Dagen då Jesus vaska føtene til læresveinane, dagen då Jesus innstifta nattverden og dagen då han vart sviken og arrestert.

Evangeliet om dei ureine føter

Evangelisten Johannes er åleine om å fortelje om fotvaskinga (Joh.17). Det som slaven eller den ringaste i flokken skulle gjere, det gjer Jesus då han bøyer seg ned og vaskar føtene til læresveinane. Sjokkerande! Forståleg at Peter protesterer: "Aldri i æva skal du vaske føtene mine!" Jesu svar er urovekkande : "Dersom eg ikkje vaskar deg, har du ingen del i meg." Det får konsekvensar om ein ikkje let seg vaske... Og det ynskte ikkje Peter: "Herre, ikkje berre føtene, men hendene og hovudet òg!" Underleg er Jesus sitt svar: " Den som er bada, er heilt rein og treng ikkje vaska anna enn føtene." Tolkarane har litt ulike svar på kva Jesus kan ha meint. Men truleg peikar eingongsbadet, som gjer reint, på dåpen. Men dette badet hindrar ikkje at føtene vert skitne under livsens vandring.

Men kva symboliserer "fotvaskinga" som vi treng å gjenta? Jau, syndsvedkjenninga, slik Johannes skriv i sitt første brev: "Sannar vi syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgjev oss syndene og reinsar oss frå all urettferd." Og han gjev si "fotvasking" i nattverden: "Denne kalken er den nye pakt i mitt blod som vert utrent til forlating for syndene..." Dei kristne er ikkje forsamlinga av dei reine, men forsamlinga av dei som treng reinsing og hjelper kvarandre med det! Ja, som Jesus sjølv sjølv sa etter fotvaskinga:" Når no eg, herren og meisteren, har vaska føtene dykkar, då skyldar de òg å vaske føtene til kvarandre.Det er eit føredøme eg har gjeve dykk: Som eg har gjort mot dykk, skal de òg gjera." For kristenlivet er eit liv i teneste for våre medmenneske som er grunnlagt på Kristi teneste for oss. Paulus kallar det "ei tru verksam i kjærleik." Og kjærleiken gjer oppfinnsom også innanfor dei hygiene - og reinsingsretningsliner som no gjeld.

Denne skjærtorsdagen får vi ikkje samlast til kyrkje og dele nattverden med kvarandre. I staden får vi ta til oss Ordet gjennom radio/TV/facebook og kjenne på det usynlege kristne fellesskapet som korkje pandemiar eller landegrenser kan hindre.

Med ynskje om ei glad, kreativ og reinsande påske!