Langfredag: Han skuffa alle som hadde bedt om ein helt

Kultur

Langfredag fins i vårt felles minne som folk. Eg hugsar kvar eg stod då radioen fortalde om skyting på Utøya og fornemma at dette ville bli som langfredag for den norske folk. Der er mange lange fredagar gjennom historia og i menneskes liv. Vi bær historier om svik, urettvise dommar, den gode som får lide, den vonde som går fri, fortvilte pårørande, apatiske ofte, liding, sjukdom, angst, kropp og sjel overgitt til dødskreftene. Og ropet etter ein taus Gud: «Min Gud, min Gud, kvifor har du forlatt meg?»

Dei sterke og gode livskreftene i oss held unna tankar om døden, og det er sunt og bra! Men i pandemiens tidsalder vert tankar om døden påtrengande og eksistensielle. Koronatider inviterer til forsoning med vårt levde livet og overgivelse til den sårbare kjærleiken. For vi kan trene, spise sunt, leve i balanse med natur og relasjonar gjere gode val for livet vårt. Likevel kan vi ikkje kontrollerere døden. Løyndomen i langfredag er forsoning. Å forsone seg med livsvilkåra, betyr å ta opp kamp mot dødskreftene og virus, og samstundes erkjenne at vi er sårbare og at livet sjølv er ei dyrebar gåve vi har her og no.

Forsoning opnar for kjærleiken som driv frykta ut. For det er aldri ein langfredag utan kjærleik. Og kjærleik er aldri utan store offer. No vaskar vi hender, held oss heime, går kvarandre på nervane, jobbar grenselaust, mistar arbeid, bedrifter flytter seg lenger og lenger ut på stupet. Kun ettertida vil vite kor stort offeret vert. Kjærleik krev noko av oss, og i kjærleik er alltid offer. Fordi same kom mykje dei reknar ut kva ein menneskseliv er verdt, så veit vi det er ubetaleleg.

«Deg være ære for kjærleiken som er sterkare enn døden» lyder orda i nattverdliturgien. Det er umogleg å fatte kva Jesus gjekk gjennom langfredag. Heile verdas vreide knuste han og hans eigne tok livet av han. Han skuffa alle som hadde bedt om ein helt, for å opne vegen nedover. Slik at kvar lange fredag, same om den er på Utøya, i Bergamo, Wuhan, Moria, Kongo og Ulsteinvik - aldri er tømt for kjærleik og gudsnærvær. Slik at når vi ropar etter ein fråværande Gud, går Jesus framføre gjennom døden.