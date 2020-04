Påskedag: Den åttande dagen?

Kultur

Lukas 24,1-9: Ved daggry første dagen i veka kom kvinnene til grava og hadde med seg den angande oljen dei hadde gjort i stand. Då fekk dei sjå at steinen var rulla ifrå grava. Dei gjekk inn, men fann ikkje Herren Jesu kropp. Dei visste ikkje kva dei skulle tru, men med eitt stod det to menn hos dei i skinande klede. Kvinnene vart forfærde og bøygde seg med andletet mot jorda. Då sa mennene til dei: «Kvifor leitar de etter den levande mellom dei døde? Han er ikkje her, han er stått opp. Kom i hug kva han sa til dykk medan han endå var i Galilea: `Menneskesonen skal gjevast over i hendene til syndige menneske og bli krossfest, og tredje dagen skal han stå opp.`» Då kom dei i hug orda hans. Og dei gjekk bort frå grava og fortalde alt dette til dei elleve og til alle dei andre.





Hyllingane frå palmesundagen hadde stilna. Fellesskapserfaringane frå Skjærtorsdagen – og svik og frykt – måtte berre dirre i bakgrunnen av dei støyande og brutale valdshandlingane på Langfredagen. Kviledagen – sabbaten – må ha vore full av dei urolege kjenslene etter veka som hadde vore, og kanskje og den lammande kraftløysa i å miste framtidshåpet.

Og så gryr ei ny veke. "Ved daggry første dagen i veka…" Ei ny veke, ei ny byrjing, ei ny tid. Og sundagen, første dagen i veka, får ei ny overskrift: Herrens dag.

Og som så ofte ser det ut til at kvinnene er først på beina når den nye dagen sine tunge oppgåver skal gjerast. Kor knuste dei enn måtte vera, er dei likevel i gang, for nokon må sjå til grava. Alt var gått så fort for å avslutte før sabbaten. Verda over trassar kvinner den brutale mannemakta sitt språk fordi omsorga har sine oppgåver dei ikkje kan la vere. Der Ibsens Peer Gynt går utanom dei vanskelege livsoppgåvene, er Solveig den som bar kjærleikens omkostning og venta ved enden av vegen.

Kvinnene kjem til grava. Jesus, undergjeraren og håpsberaren var blitt den kross-festa. Han vart den som ikkje gjekk utanom bøygen, men vart festa og nagla til alt som øydelegg menneske. Broten ned og løyseleg knytt til alle livsskjebnar som vert brotne ned – så ingen lenger skulle vera aleine i si fortviling.

Første dagen i den nye veka og den nye tida vert innleia med rystande erfaringar. Ei tom grav utan kroppen – "dei visste ikkje kva dei skulle tru" – to menn i skinande klede – "kvinnene vart forfærde og bøygde seg med andletet mot jorda". Rystande – som det er når den verda du trudde du kjende viser seg å vere annleis. Han dei hadde sett blitt broten ned, hadde brote seg ut og hadde brote opp det grepet døden alltid har hatt på oss.

Nokre har kalla denne sundagen "den åttande dagen", som om dagen ligg utanfor veka vår. For dette som kvinnene her møter, ligg utanfor erfaringane våre. Horisonten vår er at livet tar slutt. Dei siste tidene har minna oss så smerteleg på at det er vilkåra våre over heile kloden.

Livet si oppstode er framleis så problematisk at nye variantar av den gamle bortforklåringa dukkar opp; Jesus døydde eigentleg ikkje på krossen. Trass alle iherdige forsøk frå ein stadig mektigare legemiddelindustri, finst det ingen veg ut av døden når den først har festa grepet. Difor avviser mange kristendommen som draumar og ønsketenking.

Likevel er oppstoda truverdig. Utan å kunne 'bevise' den, ser vi likevel korleis han endra livet for dei som slett ikkje hadde venta at dette skulle skje, men som erfarte å møte den oppstadne. Frå å gøyme seg i velgrunna redsle for å møte same brutaliteten, trer dei fram med eit ustoppeleg frimod. Og framleis gjer menneske erfaringar av å ha møtt den oppstadne.

For fem år sidan gav det venstreradikale Informations Forlag ut boka "Jeg mødte Jesus". Der fortel den religionskritiske danske journalisten Charlotte Rørth om si totalt uventa erfaring av å møte den oppstadne som ei heilt konkret, sanseleg erfaring. På arbeidsreise i en spansk by, går ho inn i den lokale kyrkja. Plutseleg står det ein mann halvannan meter framfor henne. Ho har aldri sett han tidlegare, men kjenner han igjen med det same. Det er Jesus. Dei snakkar saman – han taler eit anna språk, men ho forstår likevel kva han seier, og ho kjenner ei ekstrem lukkekjensle. Ho kjenner seg hundre prosent akseptert og elska. I tida etterpå har ho ei ufatteleg energi og livsglede, og levde i det ho opplever som ei sterk forelsking gangar hundre. "Jeg tror ikke," seier ho, "jeg vet." Uventa erfaring som endra livet vidare. Boka kom ut ein fredag; måndag var ho utseld.

Første dagen – åttande dagen – opnar for den evige dagen. At horisonten skal strekka seg lenger enn til det at livet tar slutt. Vona er forankra i erfaring, og gir styrke til handling. Alle stader der nokon lid, rører det den krossfesta. Difor rører det oss óg. Difor vert vi utfordra – til kamp for livet og vona og den nye dagen – mot alt mørke som vil ha oss til å gå utanom. Gud er den som går inn i menneskets dagar, og opnar den nye dagen. Det kan vi få vere med på.