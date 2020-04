Kultur

Mellom dei mange arrangementa framover mot sommaren som må avlysast, utsetjast eller arrangerast på ein annan måte på grunn av koronasituasjonen, er også "Opplev Hareid". Arrangementet skulle etter planen gå av stabelen 4.- 7. juni.

På "Opplev Hareid" sine Facebook-sider melder arrangørane at det ikkje er mogleg å arrangere "Opplev Hareid" i den forma dei hadde tenkt då dei starta planlegginga av årets arrangement tidlegare i vår.

– Vi synest sjølvsagt dette er leit, men det viktigaste no er at vi alle er med på dugnaden for å kome oss gjennom denne krisa. Då er vi også med på å korte ned på tida til at vi igjen kan møtast til gode opplevingar i lag, seier Annika Brandal på vegner av "Opplev Hareid".

Ho oppmodar samstundes alle til å hugse på og å nytte seg av dei tilboda som finst lokalt.

– Vi må støtte opp om dei vi ynskjer å kunne besøke eller handle hos også etter denne tida er forbi, seier ho.

"Opplev Hareid" inviterer også dei som ynskjer å arrangere noko som kan gjennomførast på ein smittevernmessig trygg måte, til dømes i digital form, til å ta kontakt med arrangørane som vil hjelpe til med å få publisert dette.