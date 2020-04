Overraska Svenning med talentstipend på døra

Kultur

Det er spesielle dagar for folk flest, der mange må både jobbe og gå på skule heime. Slik er det også for 18-åringen Svenning Veiseth, men tysdag fekk han ei svært kjekk oppmuntring då Lillian Kleven Breivik, avdelingsbanksjef for Sparebank 1 Søre Sunnmøre si avdeling i Ulsteinvik, kom på besøk med banken sitt talentstipend for 2020.