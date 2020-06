Butikkturane inspirerte Helene til å skrive dikt

Kultur

Den utflytta hareidskvinna fortel til Vikebladet Vestposten at boka har vekse fram over tid. Sidan ho var ung har ho hatt lyst til å bli forfattar. I ungdomen drøymde ho om å debutere med bok, men så vart det ikkje sånn. Ho vart mor som 21-åring, og småbarnslivet var hektisk. No har ho to gutar, på 6 og 10 år, og ting byrjar roe seg litt meir.