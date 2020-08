Stiller ut i Ålesund

Kultur

Kunstnar Guttorm Osnes frå Ulsteinvik, opnar utstilling i Ålesund seinare denne månaden.

- Det har ikkje vorte mindre utfordrande å livnære seg som kunstnar no under koronapandemien. Men det er likevel ein umogleg tanke å skulle gje seg heilt, skriv Osnes i ei pressemelding.

Dette blir den sjette soloutstilling hans etter at han gjekk ut av Florence Academy of Art i 2015. Han har fleire gongar stilt ut bilde i heimbygda, sist under Trebaatfestivalen fjor.

På utstillinga i Ålesund får publikum sjå rundt seksti arbeid, som spenner seg frå oljemåleri til teikningar i kol og blyant. Osnes har også laga eit større måleri av hekkeløpar Karsten Warholm.

- Gleda over å sjå eit måleri få liv er sjølve drivkrafta for å skape noko nytt, men det er også det å fange lyset i eit landskap, seier Osnes.

Han har eit loftsatelier i Giskegata i Ålesund, og utstillinga blir i Skaregata 2, der Serieantikvariatet tidlegare heldt til.

Utstillinga blir open på ettermiddagane frå 19. til 30. august.