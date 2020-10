Kultur

Dette fotoet er teke i 1940, like etter at Hans L. Ulstein starta firmaet Ulstein Autotransport. Men så kom 2. verdskrig, og firmaet vart stort sett lagt på vent. For å sleppe press frå tyskerane om transport, demonterte Hans L. Ulstein bilen og tok seg jobb som dreng. Mannen i kvit skjorte er Lauritz Ulstein, far til Hans.