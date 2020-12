Skapte julestemning på Alvehaugen

Kultur

– Vi vil gjere noko for å glede andre, foreslo ungdomsgruppa i Ulsteinvik skulekorps. Som sagt så gjort. Resultatet vart julekonsertar for bebuarane på Alvehaugen og i Holsekerdalen fredag ettermiddag.

På grunn av smittevernet kom korpsmusikarane inn bakvegen på Alvehaugen og tok oppstilling ute i atriet. Medan desembermørkret senka seg kunne dermed dei aller fleste få med seg julemelodiane og synge med både på "Glade Jol" og "Fager er jordi" om dei det ville. Etter konserten på Alvehaugen gjekk turen vidare til omsorgsbustadane i Holsekerdalen.

Ungdomsgruppa i skulekorpset tel ti musikantar i ungdomsskulealder og opp til 18–19 år. Dette utgjer ein tredjedel av alle medlemmene i korpset.

– Vi tek med ungdomsgruppa på råd. Filosofien vår er at dersom ungdommane engasjerer seg, så smittar dette over på dei som er yngre også, seier dirigent Jette Hougaard Holstad.

Tidlegare i haust bestemte ungdommane seg for at dei ville gjere noko for andre og bad leiarane om å legge til rette for at dei kunne spele for dei som bur i omsorgsbustadane på Alvehaugen og i Holsekerdalen.

Den vesle konserten vart sett stor pris på.

Sjølv om det ikkje har vore like enkelt å arrangere konsertar og kulturinnslag på bu- og rehabiliteringssentera no, på grunn av dei strenge smitteverntiltaka, så er det altså ikkje heilt fritt for kulturinnslag av ymse sort. Førre veke gjesta til dømes vår lokale operastjerne, Bror Magnus Tødenes, Alvehaugen bu- og rehabiliterinssenter.