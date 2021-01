Kultur

Det nye året 2021 er her, og det starta med nye strenge koronarestriksjonar med bod om å halde oss heime for oss sjølve på fritida, ha heimekontor og digital skule. Nyttårsforsett om meir fysisk aktivitet, trening og å ete noko magrare mat enn i jula kan no gå fløyten om vi ikkje tek grep!