Kultur

Ein av dei minst gådde fjørene på Hareidlandet, kanskje med unntak for området under Laupen ved Vartdalsfjorden, er strekninga mellom Flø og Buhammaren. På vestsida av Buhammaren ligg ei vik, som på kartet heiter Attavika. Men Håkon Eliassen i Brandal er klar på at ho bør heite Hattavikja.