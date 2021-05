Klart for utstilling med kulturskulen

Kultur

Det nærmar seg sommar og dermed også slutten på kulturskuleåret. I Hareid blir det komande helg markert då Hareid Musikk og kulturskule inviterer til kunstutstilling i lokala til Hareid kunstlag.

Der skal elevane stille ut ein del av det dei har jobba med det siste året og det er mykje spanande å få med seg.

Lokalavisa møtte Prayana Selva, Annie Grøttå, Skaiste Eimertaite, Alida Grøttå, Nathalie Brandal og Kritty Ravi i lokalet der utstillinga skal vere, men det var før mesteparten av kunsten hadde kome opp på veggane.

Stor kreativitet

Kreative sjølvportrett, ei gullbille, sjølvlaga namneskilt for alle elevane, dekorerte vesker og svært detaljerte anatomiske bilete. Det er stor variasjon og mykje flott å sjå på utstillinga til Musikk og kulturskulen.

– Vi har kunst ein gong i veka, så desse har vi nok brukt seks-sju veker på, seier Alida Grøttå og viser fram nokre måleri av dyreungar.

Lærar Kristine Hareide legg til at elvane mellom anna har jobba med å få til dyrepels og at det kan vere ganske krevjande.

Grøtta og Skaiste Eimertaite viser rundt i lokalet og fortel litt om kva deira gruppe har halde på med i kunsttimane.

– Eg har gått på kunst sidan andreklasse, fortel Grøttå.

– Eg byrja i fjerdeklasse, seier Eimertaite.

Gjennom kunstundervisninga får dei opplæring i mange ulike uttrykk, noko ein vil sjå igjen under utstillinga.

– Vi lærer forskjellige målemetodar, vi lærer å sy og å jobbe med leire, fortel jentene.

No trur dei det blir kjekt å få vise fram det dei har laga til fleire.

– Det blir gøy, men litt skummelt også, seier dei.

Kristine Hareide fortel at det er veldig kjekt å få bruke lokalet til kunstlaget til utstillinga.

– Og så er det så kjekt når vi får all kunsten ned hit. Der framme vi vanlegvis held til så er det vanskeleg å få sett alt skikkeleg, men her ned så får ein sjå at det er veldig mykje fine ting elevane har laga, seier ho.

Blir vane med å stille ut

Kunstlæraren fortel at kulturskulen har 12 ulike grupper som driv med kunst og til saman om lag 75 elevar frå. Under utstillinga får alle elevane vise fram kva dei har laga.

– Det er veldig kjekt for elevane å få vise fram det dei har laga. I tillegg er det ei øving i å ikkje vere så kritiske til det ein sjølv har laga. Det er ikkje så mykje eit problem for dei minste, men gjerne noko som utviklar seg meir etter kvart. Håpet er likevel at dersom dei er med og stiller ut frå dei er små, så blir elevane også vane med det, seier Hareide.

Årets utstilling blir litt annleis enn det den vanlegvis blir. På grunn av koronasituasjonen kan ein ikkje gjennomføre sjølve opninga slik ein brukar å gjere, med roseutdeling frå ordføraren.

– Men vi håpar det er mange som tek turen for å sjå utstillinga, slår Hareide fast.