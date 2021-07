Kultur

I utgangspunktet skulle utstillinga opnast fredag, men ei lita forseinking sørga for at bileta først kjem på plass fredag ettermiddag. Bileta blir hengande oppe i ein månad og utstillinga er dermed oppe både under Heimebanefest og Trebaatfestivalen som blir arrangert i august. Det er dermed gode moglegheiter til å få med seg dei fargerike kunstverka.